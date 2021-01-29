Минздрав расширил список стран "красной зоны"

Министерство здравоохранения обновило список стран с высоким уровнем распространением COVID-19 по состоянию на 29января 2021 года.

В "красный список" вошло 74 страны, что на 2 государств больше, чем неделей ранее, сообщается на сайте Минздрава.

53 из них имеют более высокий уровень заболеваемости COVID-19 за последние 14 дней по сравнению с Украиной, 11 не публикуют статистику.

В частности, в "красную зону" за неделю перешли Доминиканская Республика, Парагвай, Мексика, Кабо-Верде, Перу.

В целом, в "красной зоне" находятся все страны-соседи Украины, за исключением Молдовы.

В зеленый список включают те государства, где показатель распространения COVID-19 меньше, чем в Украине. По состоянию на 29 января он составляет 169,7, тогда как неделей ранее Минздрав сообщало о 204,3 заболевших на 100 тыс. населения.

В красный список автоматически включают те страны, которые не ведут или не публикуют свою статистику. При возвращении стран "красной зоны" в Украину нужно проходить карантин или сдавать тест.