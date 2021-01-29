Банк Ахметова отчитался о рекордной прибыли второй год подряд

"Первый украинский международный банк" (ПУМБ) по итогам работы в 2020 году получил 2,63 млрд грн чистой прибыли.

Об этом свидетельствует отчетность банка, передает Finbalance.

Заявленный показатель достаточности (адекватности) регулятивного капитала банка на 1 января 2020 года составлял 18,39% (требование НБУ - не менее 10%).

Как сообщалось, чистая прибыль "Первого Украинского Международного Банка" (ПУМБ) по итогам работы в 2019 году составила 2,62 млрд грн, превысив рекордный результат 2018 года (2 млрд грн).

По итогам 2019 года ПУМБ направил на выплату дивидендов акционерам банка 2 млрд грн прибыли за 2019 год.

ПУМБ основан в 1991 году. Владельцем банка является Ринат Ахметов.