Нацбанк хочет унифицировать отчетность участников рынка небанковских финуслуг

Национальный банк Украины планирует унифицировать правила составления и представления отчетности участниками рынка небанковских финансовых услуг, в частности, создать единый документ с соответствующими правилами для всех сегментов рынка.

Как сообщает пресс-служба НБУ, соответствующие изменения предложены в проекте постановления правления НБУ который обнародован на сайте и предложен к обсуждению до 5 марта.

Правила составления и представления отчетности в документе определяют участников рынка небанковских финуслуг, которые присылают данные отчетности, в частности, страховщиков, страховых и перестраховочных брокеров, кредитные союзы, ломбарды, другие финучреждения, а также юрлиц, имеющих право предоставлять финансовые услуги.

Помимо этого, в проекте предложена форма представления данных отчетности, требования к порядку формирования показателей отчетности, перечень, формат, периодичность и сроки представления отчетных файлов, перечень, формат и сроки представления электронных документов в Нацбанк, а также порядок наложения квалифицированной подписи на данные отчетности.

Новые правила также предусматривают практику сбора данных с помощью настроенных автоматизированных систем, которой пользуется НБУ, что, согласно сообщению, позволит Нацбанку эффективно выполнять свои функции регулирования и надзора за участниками рынка небанковских финуслуг, а также составлять денежно-кредитную, финансовую статистику, статистику внешнего сектора.