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ЕС работает над получением Украиной второй части транша макрофинансовой помощи

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ЕС работает над получением Украиной второй части транша макрофинансовой помощи
Европейский союз работает над тем, чтобы Украина как можно скорее получила вторую часть транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро.

Об этом сообщила президенту Украины Владимиру Зеленскому президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Зеленский, в свою очередь, поблагодарил ЕС за выделение Украине первого транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро, состоявшееся в декабре 2020 года.

"Это помогло удержать нашу макрофинансовую стабильность", - сказал президент в ходе телефонного разговора с президентом Еврокомиссии.

Стороны обсудили усилия, прилагаемые украинской властью для реализации антикоррупционных реформ.

Зеленский проинформировал фон дер Ляйен о начале реформы Службы безопасности Украины, создании Бюро экономической безопасности, усилении ответственности за недостоверное декларирование доходов.

Президент ЕК в свою очередь поблагодарила главу Украинского государства за его личные усилия в реализации антикоррупционной политики.

Джерело:  Офис президента
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