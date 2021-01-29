Прокурору САП, закрывшему дело "Роттердам+", проведут служебную проверку, – Венедиктова

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова анонсировала проведение служебной проверки деятельности прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталия Пономаренко из-за закрытия ним дела "Роттердам+".

Об этом Венедиктова написала в Facebook.

"Детективам НАБУ будет, конечно, предложено обратиться к Генеральной инспекции Офиса генерального прокурора со всеми необходимыми документами, обосновывающими их позицию в этом вопросе", - сообщила Венедиктова, передает Радио Свобода.

Венедиктова также пообещала "обеспечить справедливое исследования всех без исключения обстоятельств, связанных с расследованием дела и обеспечением процессуального руководства".

22 января Специальная антикоррупционная прокуратура подтвердила закрытие дела, известного как "Роттердам+".

Как сообщалось, 21 января стало известно, что прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Пономаренко во второй раз закрыл дело "Роттердам+",, в качестве подозреваемых в котором проходят ряд менеджеров ДТЭК Рината Ахметова и бывших чиновников НКРЭКУ.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Як прокуратура зливає справу Роттердам+

27 августа 2020 года этот же прокурор САП Виталий Пономаренко уже принимал решение закрыть дело так называемой формулы "Роттердам+".

В НАБУ тогда заявляли, что решение о закрытии дела "Роттердам+" противоречит принципам верховенства права, подчеркивая, что расследование находилось на завершающей стадии. НАБУ обжаловало постановление о закрытии дела у исполняющего обязанности руководителя САП Максима Грищука и генерального прокурора Ирины Венедиктовой, однако генпрокурор отказалась возобновлять дело.

НАБУ также просило Венедиктову заменить руководителя группы прокуроров по расследованию дела "Роттердам+", но она также отказала.

В конце октября 2020 года следственная судья Высшего антикоррупционного суда Оксана Олейник решила возобновить уголовное производство по делу так называемой формуле "Роттердам+" по иску "Никопольского завода ферросплавов".

Во время рассмотрения в ВАКС жалобы на закрытие дела "Роттердам+" было установлено, что дело было закрыто до того, как новой экспертизой в нем был подтвержден факт убытков от применения указанной формулы почти на 40 млрд грн.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении 6 лицам в деле формулы тарифа "Роттердам+", в том числе экс-главе НКРЭКУ Дмитрию Вовку и сотрудникам энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова. Вовк объявлен в розыск и скрывается в Великобритании.