Клерки Труханова купили Toyota Camry в топовой комплектации по 1,1 миллиона

Управление капитального строительства Одесского горсовета 16 января по результатам тендера заказало ООО "Производственно-техническое предприятие "Инжпроект" легковые автомобили на общую сумму 3,2 млн грн.

Об этом сообщается в системе ProZorro.

Фирма поставит три автомобиля Toyota Camry в комплектации Premium: два авто цвета черный "металлик" по 1,065 млн грн и немного дороже - цвета белый "перламутр" - за 1,068 млн грн, передают Наші гроші.

Каждый автомобиль будет иметь отделку салона - комбинированная кожа, подогрев передних и задних сидений, система помощи при парковке с камерой заднего вида, 9 динамиков, аудиосистема Toyota (радиоприемник, CD/MP3/WMA-проигрыватель) с цветным многофункциональным сенсорным дисплеем 8.0 и акустической системой JBL (усилитель, 9 динамиков с сабвуфером), навигационную систему GPS.

В автосалонах Toyota Camry в самой дорогой комплектации Premium с объемом двигателя 2,5 можно приобрести за 1,08 млн грн. В базовой комплектации продают за 809 тыс. грн.

Вскоре после размещения объявления управлением капстроительства одесситка Елена Кравченко в ProZorro обратились к Госаудитслужбе. В обращении Кравченко отметила, что превышена сумма, которую чиновники имеют право тратить на легковые автомобили. Предельные суммы расходов на приобретение легковых автомобилей, мебели, другого оборудования, компьютеров, приобретение и содержание мобильных телефонов государственными органами, а также учреждениями и организациями, которые содержатся за счет государственного бюджета, утверждены постановлением Кабмина от 4 апреля 2001 года. В этом случае заказчик пытается приобрести автомобили по цене, которая почти в два раза превышает установленный указанным документом уровень. Ответ Госаудитслужба не предоставила.

На торгах единственным конкурентом "Инжпроекту" было ООО "Премиум Моторс" Марии и Людмилы Гвоздевых, чье предложение было выше и составила 3,27 млн грн. Именно такой была ожидаемая стоимость. Фирмы не торговались во время аукциона.

ООО "ВНП" Инжпроект "основано в 2004 году в Одессе Петром Хлицовым и его женой Еленой Хлицовой. В прошлом Петр Хлицов был депутатом Одесского горсовета, заместителем губернатора Одесской области. Директором фирмы является Максим Лято.