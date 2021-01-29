Минцифры хочет перевести 100% госуслуг в приложение "Дія" за два года

До 2023 года Министерство цифровой трансформации Украины обеспечит технические возможности, чтобы 100% государственных услуг были доступны на портале и в мобильном приложении "Дия".

Об этом говорится в сообщении Минцифры.

Минцифры намерено за три года перевести 100% государственных услуг в онлайн.

"Очень часто на мою Facebook-страницу пишут люди и предлагают сделать новые услуги, и, конечно, Минцифры хочет удовлетворить боли всех украинцев на получение государственных услуг, но мы опираемся именно на их релевантность. У нашей команды есть статистика, где мы следим за тем, по которым услугам население чаще всего обращается в государственные органы, а также проверяем готовность инфраструктуры для перевода услуг в онлайн. Наша цель - 100% государственных услуг доступны в "Дие", - рассказал руководитель проекта "Дия" Мстислав Баник.

Он также отметил, что одна из ключевых целей министерства - 95% населения будут иметь доступ к высокоскоростному интернету по всей территории Украины.

"Шаг за шагом наша команда работает над тем, чтобы покрытие высокоскоростным интернетом было доступно не только в крупных городах, но и в селах. Мы создаем новые возможности для того, чтобы каждый украинец, даже в самых отдаленных регионах страны, мог воспользоваться качественным интернетом, а также приложением "Дия". С помощью обновленного приложения украинцы смогут получать доступ к своим цифровым документам и в нужных жизненных ситуациях в несколько кликов распространять их цифровые копии. Хочу подчеркнуть, что "Дия" не тарифицируется мобильными операторами и приложением можно воспользоваться, даже если у вас на остатке будет всего 1 мегабайт интернета", - добавил Баник.