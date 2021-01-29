Новини

Календарный план предусматривает бесплатную вакцинацию 14,4 миллиона украинцев до декабря. ИНФОГРАФИКА

3360
Календарный план предусматривает бесплатную вакцинацию 14,4 миллиона украинцев до декабря. ИНФОГРАФИКА
Бесплатная вакцинация граждан Украины от COVID-19 начнется уже в феврале 2021 года, а утвержденный календарный план предусматривает, что к концу года вакцину получат 14,4 млн граждан разных категорий.

Об этом сообщает Департамент коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины.

Календарный план предусматривает бесплатную вакцинацию 14,4 миллиона украинцев до декабря 01

Календарный план вакцинации населения в 2021 году представил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко во время заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля в пятницу.

"Вакцинирование людей должно начаться в феврале. У нас есть утвержденный Национальный план, который определяет пять этапов вакцинации. Все это должно быть отражено в календарном плане на этот год. В частности, кто, когда и где сможет бесплатно получить эффективную вакцину от коронавируса", - подчеркнул Шмыгаль.

Согласно плану, медики стационарных учреждений, где лечат от COVID-19, и военнослужащие, принимающие участие в Операции Объединенных сил, будут привиты первоочередно - всего 367 тыс. человек. Их вакцинация продлится с февраля по апрель и будет проведена мобильными бригадами.

В апреле параллельно начнется бесплатная вакцинация на стационарных пунктах граждан старше 80 лет и сотрудников первичной медицинской помощи. Всего в течение двух месяцев планируется привить 1,9 млн человек этих категорий.

Далее, в июне-июле, на стационарных пунктах планируется вакцинировать 2,9 млн граждан в возрасте 70-79 лет, в августе-сентябре - 2,3 млн граждан в возрасте 65-69 лет, в октябре-ноябре - 2,8 млн граждан в возрасте 60-64 года.

При этом мобильные бригады, согласно плану, в мае-июне бесплатно провакцинируют всех остальных медиков - всего 363 тыс. человек. После этого, в июле-августе вакцину получат сотрудники структур государственной безопасности (640 тыс. человек), в сентябре-октябре - сотрудники сферы образования (1,4 млн человек). После этого в ноябре-декабре бесплатную вакцину от мобильных бригад получат 1,7 млн украинцев других категорий.

Премьер-министр в ходе совещания подчеркнул необходимость четко определить потребность государства в вакцинах на этот год.

В свою очередь главный государственный санитарный врач отметил, что оперативный штаб по противодействию вакциноуправляемым инфекциям в Минздраве с учетом социологических опросов определил прогнозируемое количество вакцин для закупки Украиной на уровне 15 млн дополнительных доз.

По словам Ляшко, холодовая цепь в Украине сегодня может обеспечить хранение любого вида уже прошедших регистрацию вакцин при температуре от -70°C до +8°C.

Джерело:  Кабмин
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews 

ТОП-новини

всі новини