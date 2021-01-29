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Украинский фонд стартапов за время своей работы профинансировал 86 проектов

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Украинский фонд стартапов за время своей работы профинансировал 86 проектов
Украинский фонд стартапов за время своей работы профинансировал уже 86 проектов.

Об этом говорится в сообщении Фонда.

Согласно информации, более 80 млн грн предоставлено для грантов на лучшие проекты. Всего по состоянию на 29 января подано 2 694 заявки, передает Укринформ.

5 февраля состоится 21 Pitch Day, на котором 10 стартапов будут соревноваться за получение грантов размером $50 тыс. каждый.

Украинский фонд стартапов представлен в июле 2019 года. 2 декабря 2020 Фонд начал принимать заявки на получение грантов.

Джерело:  Укринформ

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