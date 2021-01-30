Зеленский назначил главой Черкасской ОГА телеведущего Скичко

Президент Владимир Зеленский подписал указ № 38/2021 о назначении Александра Скичко на должность главы Черкасской областной государственной администрации.

В Офисе президента Зеленский встретился с новым руководителем ОГА и вручил ему служебное удостоверение, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Как сообщал БизнесЦензор, Кабинет министров Украины согласовал назначение Скичко главой Черкасской обладминистрации 20 января.

Скичко является главой парламентского подкомитета по вопросам железнодорожного транспорта комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры. Был избран по мажоритарному округу №197 в Черкасской области от партии "Слуга народа". В прошлом Скичко был телеведущим, артистом разговорного жанра и актером, около 10 лет занимался предпринимательской деятельностью.