Власти ЕС допустили к продажам вакцину AstraZeneca
"Мы только что дали разрешение на выпуск на рынок ЕС вакцины AstraZeneca, после положительного на нее отзыва от EMA", - сообщает Twitter председателя ЕК.
"Я ожидаю, что компания, как и было согласовано, поставит 400 млн доз вакцины. Мы продолжим делать все возможное для обеспечения европейцев, наших соседей и друзей по всему миру вакцинами", - добавила глава ЕК.
Вакцина AstraZeneca двумя дозами будет предоставляться лицам в возрасте от 18 лет. Однако в документе отмечается, что по результатам испытаний препарата EMA не получило достаточно данных о степени его эффективности для лиц старше 55 лет. Тем не менее, эксперты EMA на основании имеющихся данных по этим возрастным группам и опыта применения других вакцин заключили, что препарат AstraZeneca можно давать пожилым людям.