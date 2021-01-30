Украина получит в феврале 117 тысяч доз вакцины Pfizer в рамках COVAX

Украина в рамках программы COVAX получит в феврале 117 тыс доз м-РНК вакцины от Pfizer-BioNTech американского производства.

Также в течение первого полугодия 2021 года Украина получит от 2,2 до 3,7млн доз вакцины AstraZeneca/Oxford, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в Facebook.

"Украина получила ответ от COVAX. Уже в феврале Украина получит 117 000 доз м-РНК вакцины от Pfizer-BioNTech американского производства, которая сразу будет распределена для вакцинации сотрудников больниц, в которых оказывают помощь пациентам с COVID-19", - написал Ляшко.

Он также отметил: "Параллельно, в течение первого полугодия, начиная с февраля, мы сможем получить от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca/Oxford для следующих этапов кампании. И это только в рамках механизма COVAX".

В настоящее время Pfizer является основной вакциной, которую применяют в странах США и ЕС. Также в Европу начал поступать ещё один препарат – Moderna. Оба показали эффективность на уровне 95 процентов.

Как сообщалось, ранее госпредприятие "Медицинские закупки Украины" подписало договор с украинской компанией "Лекхим" на поставку 1,91 млн доз вакцины производства китайской компании Sinovac Biotech. Руководство госпредприятия пояснило выбор поставщика решением министра здравоохранения Максима Степанова, отметив, что переговоры также велись непосредственно с производителями вакцин.

При этом китайская компания Sinovac полностью не завершила третью фазу клинических испытаний своей вакцины. Согласно результатам клинических испытаний вакцины в Бразилии, ее эффективность составила немногим более 50%.Испытания третьей фазы также продолжаются в Турции.

Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов 4 декабря 2020 года подписал технические документы на получение вакцины от коронавируса в рамках глобальной гуманитарной инициативы COVAX. По этой программе Украина надеется бесплатно получить 8 млн доз вакцин, чего может хватить для вакцинации 4 млн граждан.

Министерство здравоохранения планирует закупить новое оборудование для хранения вакцин от COVID-19, в частности холодильники и термобоксы, однако в Минздраве пока не анализировали потребность в таком оборудовании по регионам.

Как сообщалось, еще в июле президент Владимир Зеленский заявлял, что лично контролирует, чтобы Украина была среди первых стран, которые смогут приобрести вакцину против коронавируса, когда ее изобретут.

Однако, согласно данным исследования группы международных организаций People's Vaccine Alliance, Украина вошла в список стран с широким распространением COVID-19, где правительства не смогли заключить существенных прямых договоров на приобретение вакцин с ведущими компаниями-разработчиками.

Авторы исследования отмечают, что власти Украины, как и многих других стран, полагаются на программу COVAX с участием 189 государств под эгидой Всемирной организации здравоохранения.

Напомним, в проекте госбюджета на 2021 год предусмотрено 2,6 млрд грн на вакцинацию, тогда как Минздрав подавал заявку на выделение 15,1 млрд грн.