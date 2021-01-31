Февраль начнется в Украине похолоданием и снегопадами

Очередной циклон опять существенно ухудшит погоду Украины в течение ближайших суток, сообщает Укргидрометцентр.

Как пишет Интерфакс-Украина, 1 февраля по всей Украине, кроме северо-западной части, небольшой, местами умеренный снег, днём в юго-восточной части преимущественно дождь, в большинстве центральных, ночью в Одесской, Николаевской и Харьковской областях, днём в большинстве северных областей значительный снег и мокрый снег, а днём в Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях - налипание мокрого снега, гололёд.

На дорогах Украины, кроме юго-востока, гололедица. Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, на юге и востоке страны порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью в западных и северных областях 5-10° мороза, местами до 14°, днем 1-6° мороза, на остальной территории ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 0-5° тепла, на юго-востоке страны 6-11°.

В Киеве - ночью небольшой, днём значительный снег; на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью 5-7° мороза, днём 2-4° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве с начала метеорологических наблюдений в день 1 февраля самая высокая температура воздуха была зафиксирована на отметке 8,4 градусов тепла в 2002 году, а самая низкая - ночью на отметке 28,8 градусов мороза в 1956 году.

Во вторник, 2 февраля, в Украине без существенных осадков, лишь ночью в юго-восточной части небольшой дождь с мокрым снегом. На дорогах большинства областей гололедица

Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с, ночью в восточной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха в южных и восточных областях ночью от 3° тепла до 2° мороза, днём 2-7° тепла; на остальной территории ночью 3-8° мороза, в северных и северо-западных областях 9-14° мороза, днём от 2° мороза до 3° тепла, в северных областях 3-8° мороза (на Закарпатье и местами Прикарпатье 0-5° тепла).

В Киеве – без существенных осадков; на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью 10-12° мороза, днём 4-6° мороза.