В Украине за сутки 2030 новых случаев коронавируса

В Украине по состоянию на утро 1 февраля зафиксировано 2 030 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVIS-19 , выздоровели – 5 131 человек, умер 61 пациент.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook.

"2 030 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 1 февраля 2021 года. В частности, заболели 71 ребенок и 65 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 1 103 человека; летальных случаев - 61; выздоровело – 5 131 человек", – написал Степанов.

Днем ранее, 31 января было зафиксировано 3 177 новых случаев COVID-19, 30 января сообщалось о 4 685 новых случаев, 29 января было 5 181 новых случай инфицирования, 28 января сообщалось о 5 529 случаях, 27 января зафиксировали 3 776 случаев коронавируса, 26 января сообщалось о 2 779 новых случаях заболевания, 25 января министр сообщил о 2 516 новых случаях инфицирования коронавирусом, 24 января зафиксировали 3 915 новых случаев COVID-19.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро понедельника составило 1 221 485 человек, 22 768 человек – умерли от еоронавируса, выздоровели – 1 023 915 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (297), городе Киев (160), Николаевской (152), Львовской (146) и Закарпатской (127) областях.