Нацкомиссия утвердила сниженные тарифы на распределение газа ряду операторов ГРС

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, снизила тарифы на распределение газа с 1 февраля 2021 года ряду операторов газораспределительных сетей.

Об этом говорится в соответствующем постановлении о внесении изменений в постановления от 16 и 30 декабря 2020 года, утвердившие тарифы для операторов ГРС на 2021 год.

Как и планировалось, тарифы снижены минимум на 3,5%, как в случае с ЧАО "Гадячгаз", и максимум на 29,8%, как для ООО "Газовик". В целом тарифы операторов, согласно совместному решению, наработанному правительством, народными депутатами и профильным комитетом Верховной Рады, не должен превышать 1,79 грн/кубометр (без НДС), передает Интерфакс-Украина.

В то же время из перечня операторов ГРС, которым планировалось снизить тарифы, решением комиссии исключено ЧАО "Коростышевгаз" (регулятор намеревался снизить его тариф с 1,75 грн/кубометр до 1,67 грн /кубометр (на 4,5%).

Как объяснила председательствующая на заседании член НКРЭКУ Оксана Кривенко, решение об исключении этого предприятия принято с учетом открытого обсуждения проекта постановления.