Китайский инвестор "Мотор Сичи" считает санкции Украины необоснованными

Акционер ПАО "Мотор-Сич" китайская Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co. считает необоснованными введенные Украиной против нее и связанных с нею лиц на три года санкции и называет их основной целью препятствование инвестициям в "Мотор Сич".

"Skyrizon, как акционер компании "Мотор Сич", будет незаконно лишена своих законных прав, обязанностей и обязательств, также компания будет вынуждена прервать общепринятые деловые отношения с украинской компанией "Мотор Сич", что повлечет за собой огромные необратимые убытки", – указано в заявлении компании на сайте, созданном для попытки провести 31 января собрание акционеров ПАО, оказавшейся неудачной, передает Интерфакс-Украина.

Skyrizon также полагает, что такие действия Украины совпадают с целью Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США, которое 14 января этого года включило Skyrizon в список военных конечных пользователей (MEU).

"Государство Украина отказалось от результатов предыдущих переговоров и полностью исключило любую возможность примирения между двумя сторонами", – подчеркивается в заявлении.

Skyrizon указывает, что с июля 2017 года ведет переговоры с государством Украина в надежде "уладить недоразумения и миролюбиво разрешить инвестиционный спор", но 9 декабря 2020 года начала международный инвестиционный арбитраж против Украины и уже получило официальный ответ.

"Стороны ведут переговоры и планируют участвовать в арбитражном процессе", – отмечается в заявлении.

Китайская компания также указывает, что 13 января ей удалось в Печерском суде успешно оспорить отказ следователя Государственного бюро расследований признавать Skyrizon потерпевшей стороной в возбужденном в начале ноября прошлого года деле по ее жалобе на действия СБУ.

По мнению компании, такие действия со стороны Украины могут отпугнуть других потенциальных инвесторов и ухудшить ситуацию в авиастроительной отрасли.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский по решению Совета нацбезопасности и обороны 29 января ввел санкции в отношении гражданина Китая Ван Цзина и связанных с ним Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd; Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd (обе – Пекин); Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британские Виргинские острова) и Hong Kong Skyrizon Holdings Limited (Гонконг), пытающиеся в последние годы реализовать в Украине права акционеров ПАО "Мотор Сич", которые включены в санкционный список Украины.

Согласно решению СНБО и указу президента Украины Владимира Зеленского от 28 января 2021 года №29, введенные на три года санкции предусматривают, в частности, блокировку активов, ограничение торговых операций, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины. Среди других ограничений – предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, полный запрет совершения сделок с ценными бумагами, эмитентами которых они являются, запрет на покупки предприятий в Украине. В перечне санкций также запрет на увеличение размера уставного капитала хозяйственных обществ, в которых подсанкционные лица владеют 10% и более, и аннулирование официальных визитов, заседаний, переговоров по вопросам заключения договоров или соглашений.

Акции "Мотор Сич" находятся под арестом с 2017 года по ходатайству следователя СБУ с целью сохранения вещественных доказательств в возбужденном в июле 2017 года уголовном деле.

"Досудебным расследованием установлено, что с 2016 года по настоящее время неустановленные лица из числа нынешних и бывших должностных лиц и конечных бенефициарных владельцев "Мотор Сич", действуя по предварительному сговору между собой с целью ослабления государства путем разрушения указанного предприятия (...), осуществили ряд сделок купли-продажи контрольного пакета акций общества в пользу иностранных компаний, которые намерены переместить активы и производственные мощности общества за пределы Украины, что приведет к его ликвидации и уничтожению", – сказано в определении суда от 7 сентября 2017 года об аресте 41,00087% акций, принятом по ходатайству СБУ. В 2018 году суд по инициативе СБУ заблокировал движение любых акций "Мотор Сич".

По данным источника в правительстве, в настоящее время около 75% акций "Мотор Сич" уже принадлежит группе китайских владельцев, и какая-то часть спорного пакета акций выступает залогом по финансированию, предоставленному, в том числе, China Development Bank.

В начале августа 2020 года Beijing Xinwei сообщила, что отказалось от попытки получить разрешение на покупку "Мотор Сич" совместно с госконцерном "Укроборонпром", и теперь ее новым партнером выступает DCH Александра Ярославского. Компании уже четырежды подавали заявления в АМКУ, последний раз – в декабре прошлого года, однако безрезультатно.

В результате китайские инвесторы уведомили Украину о подаче иска в международный арбитраж 5 декабря 2020 года на $3,5 млрд в связи с нарушением их прав.

Не дожидаясь решения АМКУ, группа DCH Ярославского вместе с китайскими акционерами "Мотор Сич" намерены были провести внеочередное собрание акционеров 31 января этого года, чтобы сменить набсовет и ввести в него, в частности, Ван Цзина (Wang Jing), Ярославского и Артема Александрова. Инициаторы собрания утверждали, что их поддерживают владельцы 80% акций "Мотор Сич", однако Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку заявила о незаконности таких действия по проведению собрания, а СБУ 31 марта проводила на месте заявленного собрания следственные действия.

По указанному выше уголовному делу в январе 2021 года СБУ вызвало на допрос в качестве свидетеля Ярославского и членов регистрационной комиссии созываемого собрания акционеров.

Об обеспокоенности США продажей "Мотор Сичи" китайским владельцам заявил во время визита в Киев в конце августа 2019 года бывший на то время советником президента США по вопросам безопасности Джон Болтон. В конце позапрошлого года временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор отметил, что США рассчитывают на новую сделку по привлечению на "Мотор Сич" американского или другого инвестора, чтобы предприятие не было продано китайскому покупателю. Согласно информации Интерфакс-Украина, этот вопрос также поднимался во время визита в Украину заместителя госсекретаря США Стивена Бигана в конце августа 2020 года.

Помимо этого, Бюро промышленности и безопасности (BIS) Минторговли США в начале января 2021 года добавило китайскую компанию Skyrizon в Список "военных конечных пользователей" (MEU), сотрудничество с которыми требует дополнительных разрешений.

"Skyrizon – китайская государственная компания, и ее стремление приобретать и внедрять иностранные военные технологии представляют собой серьезную угрозу национальной безопасности и интересам внешней политики США", – цитировался в релизе Минторговли США министр Уилбур Росс.

ПАО "Мотор Сич" – один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира.

Предприятие в январе-сентябре 2020 года получило 930,2 млн грн чистой прибыли, тогда как за аналогичный период 2019 года чистый убыток составлял 532,7 млн грн. Чистый доход "Мотор Сичи" вырос на 20,2% – до 7,68 млрд грн.