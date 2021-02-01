Поставки патрульных катеров из Франции в Украину начнутся в конце 2021 года, – посол

Поставки в Украину патрульных катеров, изготовленных французской компанией OCEA, начнутся в конце 2021 года.

Об этом сообщил посол Франции в Украине Этьен де Понсен в интервью Интерфакс-Украина.

"Строительство началось во Франции и началось в Николаеве в Украине в декабре 2020 года. Поставки начнутся в конце 2021 года. Это проект стоимостью 136 млн евро, который получает финансовую поддержку от французского правительства за счет кредита казначейства Франции (40 млн евро) и Bpi France (76 млн евро)", - сказал де Понсен.

По его словам, "Нибулон" - очень впечатляющий партнер. Это молодая компания, но с очень хорошим опытом.

"Я был в Николаеве с министром Аваковым для запуска этого проекта 22 июля прошлого года. Этот проект очень своевременный. Я уверен, что он тоже будет успешным. Имеется 20 патрульных катеров длиной 32 метра. Они привнесут новый элемент безопасности в Украину, потому что они подходят для патрулирования и на реках, и на море. Возможно, вы знаете, что конструкция сделана из алюминия, и это очень важный элемент для технологий, потому что он легче. Что касается вертолетов, то здесь все по последнему слову техники", - пояснил дипломат.

Кроме того, он отметил, что в рамках контракта с Airbus Helicopters SAS в 2021 году планируется поставка 27 вертолетов.

"Сейчас контракт реализуется полным ходом, и в этом году в Украину прибывают 27 новых вертолетов, что является большим вызовом. Потому что вы можете привезти 27 вертолетов, но вам нужно обслуживание, место для хранения вертолетов, обучение пилотов и так далее. Привезти вертолеты в Украину несложно, а вот обслуживать их, обучать пилотов - намного сложнее. Это очень сложный вопрос. А для Украины это изменение культуры, потому что прежняя культура в этом секторе пришла из Советского Союза. Теперь он идет на Запад, с новыми стандартами и новым языком, потому что он переходит с русского на английский. Но, конечно, эти вертолеты более современные и эффективные. С ними Украина вступает в XXI век", - указал он.

Де Понсен добавил, что вертолеты будут иметь большое значение, например, в борьбе с лесными пожарами.

"С новыми вертолетами пожарные будут намного эффективнее и будут выступать за гражданскую безопасность, например, когда происходят дорожно-транспортные происшествия, чтобы доставить людей в больницы. Если у вас хорошие вертолетные, работающие днем и ночью, это имеет большое значение для Украины и может спасти жизни", - пояснил он.

По словам посла, контракт на закупку грузовых локомотивов между "Укрзализныцей" и французской компанией Alstom пока не доработан, однако если президент Франции Эмманюэль Макрон приедет в Украину, это соглашение будет в программе его визита.

"Этот проект предусматривает поставку французской компанией Alstom от 50 до 80 многосистемных электровозов Украинской железной дороге, "Укрзализныце". Эти локомотивы планируется использовать для работы на основных грузовых маршрутах Украинской железной дороги по стране", - отметил дипломат.

Де Понсен добавил, что данный контракт свидетельствует о высоком элементе сотрудничества.

"Если он будет завершен, это будет реальное и очень прочное партнерство между Францией и Украиной в этой ключевой области железнодорожных перевозок. Соглашение будет поддержано очень важным и интересным займом от французского казначейства в соответствии с правилами Организации экономического сотрудничества и развития. Так что финансовый аспект очень важен. Это также сигнал о том, что Украина важна для Франции, потому что мы не предоставляем такого рода финансовые инструменты для всех стран, потому что это дорого для французского казначейства. Мы предоставили этот специальный кредит, потому что это - Украина, и ваша страна является важным партнером для Франции", - рассказал он.