"Укроборонпром" впервые провел аудит по международным стандартам финансовой отчетности

Государственный концерн "Укроборонпром" впервые за свою историю провел аудит комбинированной отчетности по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2018 год.

Об этом говорится в сообщении концерна.

Сообщается, что первая комбинированная финансовая отчетность в соответствии с согласованным графиком подготовлена ​​и направлена ​​аудитору - компании Baker Tilly Украина.

Аудит комбинированной отчетности состоял из двух этапов. Первый этап предусматривал проверку финансовых отчетностей 13 предприятий, представляющих общественный интерес (подпадают под критерии обязательного аудита отчетности в соответствии с законом "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине") за 2019 год. Второй - аудит комбинированной финансовой отчетности "Укроборонпрома" за 2018-2019 годы.

По итогам первого этапа аудиторы выпустили 11 отчетов с оговоркой, один отказ от предоставления мысли и одно отрицательное мнение. Выявлено, что учет на уровне предприятий был некорректный еще до внедрения МСФО и не был откорректирован при внедрении этих стандартов.

По оценкам специалистов концерна, из 24 основных ошибок только 4 касались именно перехода на международные стандарты, а другие - национальных положений (стандартов) бухгалтерского учета (НСБУ). На некоторых предприятиях отсутствовали учетные данные или документы, подтверждающие отдельные операции.

Результаты аудита и ошибки пока обсуждаются с руководством предприятий концерна, и формируется детальный план исправлений. Команда "Укроборонпрома" тщательно анализирует проблемы и консолидирует типичные из них, чтобы минимизировать дальнейшую потребность во внешних консультантах. Ожидается, что как минимум 50% выявленных ошибок будут исправлены во время представления отчетности 2020 года.

Первая часть второго этапа закончилась 29 декабря 2020 год выпуском отчета аудитора за 2018 год с отрицательной мнением.

"Этот глобальный аудит стал первым за все время работы "Укроборонпрома". Мы подтвердили свою приверженность к изменениям: создана система, которая в дальнейшем позволит качественно готовиться к аудитов и проходить их с положительным результатом уже в условиях корпоратизации. Это улучшит уровень нашей прозрачности и инвестиционной привлекательности. Наша цель - выйти на немодифицированные (без оговорок) аудиторские отчеты по всем вновь отраслевых холдингах через три-пять лет", - отмечает генеральный директор концерна Юрий Гусев.

Наблюдательный совет "Укроборонпрома" уже утвердил проведение аудита за 2020-2021 годы с учетом того, что 2021 может стать годом создания новых отраслевых холдингов. Имеющиеся базы данных уже учитывают потребность в консолидированной отчетности, продолжается работа по созданию единого плана счетов и единой бухгалтерской политики.

Для обеспечения качества отчетности в текущем году планируется обратить особое внимание на предприятия концерна, которые работают по НСБУ. Требования к аудиторам, которые проверяют их финансовую документацию, будут повышены.

Кроме этого, вскоре в "Укроборонпроме" намерены создать фундамент для единой системы консолидации и анализа, которую планируется реализовать при наличии финансирования и внедрить систему внутреннего контроля. Она станет важной частью трансформации концерна, обеспечит качество подготовки отчетности, предоставит аудиторам возможность проводить все процедуры и выдавать отчеты без оговорок, а также существенно уменьшит стоимость аудита и связанных процедур в будущем.