IKEA открыла первый магазин в Украине

Шведская компания IKEA, крупнейший в мире ритейлер мебели и товаров для дома, 1 февраля открыла первый магазин городского формата площадью 5 тыс. кв. м в Украине в торгово-развлекательном центре Blockbuster Mall по просп. Степана Бандеры, 36, в Киеве.

Об этом говорится в сообщении компании.

В магазине доступны около 2 тыс. наименований товаров, еще 3 тыс. артикулов крупногабаритной продукции доступны на сайте интернет-магазина. Кроме того, торговая точка в ТРЦ Blockbuster Mall также включает пункт выдачи онлайн-заказов и почтомат, передает Интерфакс-Украина.

Вход посетителей в магазин осуществляется после регистрации по номеру телефона через QR-код и получения SMS-подтверждения. После получения кода в сообщении в течение 15 минут можно войти в магазин.

Компания предпринимает строгие меры безопасности – в магазине разрешается находиться только в масках и одновременно не более 500 человек, уточняется в сообщении. Кроме того, на территории магазина проводится температурный скрининг посетителей и дезинфекция помещений.

Юридическим сопровождением открытия физического магазина IKEA в столице занимался киевский офис компании Baker McKenzie.

Ранее в мае 2020 года состоялся официальный запуск интернет-магазина IKEA в Украине параллельно с пунктами выдачи в киевском ТЦ (Auchan Rive Gauche) и ТЦ Metro Cash & Carry. В декабре 2020 года открылся третий пункт выдачи в ТРЦ Lavina Mall.