Аварийная служба "Винницагаза" осуществила более 15 тысяч выездов за год

Аварийно-диспетчерская служба АО "Винницагаз" в 2020 году выполнила более 15 тыс. выездов по вызовам "104". В 88% аварийных заявок обнаружены и ликвидированы утечки газа.

Об этом говорится в сообщении компании.

В прошлом году аварийно-диспетчерская служба АО "Винницагаз" по всей области осуществила более 15,2 тыс. выездов за аварийными заявкам потребителей. Количество вызовов по сравнению с 2019 годом не изменилось. 20% всех заявок приходится на город Винницу и Винницкий район.

В 88% выездов выявлены и устранены утечки газа. Более 60% вызовов связаны с выявлением запаха газа на внутридомовых сетях, на кухне, в подъезде и в подвале, нарушениями в работе газовых приборов и тому подобное. Это свидетельствует о необходимости своевременного проведения потребителями профессионального технического обслуживания внутренних сетей своих домов и газового оборудования.

Остальные выезды аварийщиков связаны с запахом газа на уличных сетях, возле ГРП, ШГРП, домовых регуляторов давления, баллонов сжиженного газа, повреждением счетчиков, отсутствием газа или понижением его давления.

"В условиях пандемии аварийно-диспетчерская служба "104" работает в чрезвычайном режиме. Работники АДС работают с соблюдением карантинных норм, в защитных костюмах, масках и перчатках. Автотранспорт проходит специальную санитарную обработку. Тем самым компания заботится о безопасности и здоровье потребителей газа и персонала", - рассказал технический директор АО "Винницагаз" Игорь Дорошенко.

Всего на Винниччине постоянно дежурят 23 подразделения аварийно-диспетчерской службы предприятия. Все аварийные заявки выполняются круглосуточно и бесплатно.

АО "Винницагаз" прилагает максимум усилий, чтобы потребители Винницкой области бесперебойно и безаварийно получали газ в каждый дом, а потребление газа было безопасным.

"Региональная Газовая Компания" - сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, что направлены на повышение качества клиентского обслуживания, модернизациб отрасли и внедрение европейских стандартов работы операторов ГРМ. Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, в которых заняты 38 тыс. специалистов. Они обслуживают 250 тыс. км газопроводов и более 8 млн потребителей газа.