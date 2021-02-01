Кабмин утвердил порядок выплаты компенсаций за отмену льгот на электроэнергию

Кабинет министров на закрытом заседании в понедельник утвердил порядок выплаты компенсаций для населения, которое использует электроэнергию для отопления.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление Кабмина №64 от 1 февраля обнародовано на официальном правительственном портале.

Согласно документу, компенсации вводятся только на первый квартала 2021 года в связи с отменой сниженных тарифов на электроэнергию для ряда категорий потребителей и не коснуться получателей субсидий.

Как пояснил премьер-министр Денис Шмыгаль, компенсация будет начисляться автоматически (на лицевые счета потребителей).

"Компенсации будут выплачиваться людям, дома которых оборудованы электроотопительными установками и у которых дома не газифицированы или не имеют централизованного теплоснабжения. Также компенсации будут выплачены многодетным, приемным семьям и детским домам семейного типа. В общем, это больше чем 600 тысяч украинских семей", – написал премьер на своей странице в сети Facebook.

Ранее президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в госбюджет на 2021 год о выделении средств на выплату компенсаций для населения, которое использует электроэнергию для отопления.

Как сообщалось, на финансирование этой бюджетной программы направлено 1,4 млрд грн за счет уменьшения на эту же сумму расходов, предусмотренных на выплату льгот и жилищных субсидий, на которую в госбюджете предусмотрено 36,6 млрд грн. Указанный закон Верховная Рада приняла 29 января.

Напомним, ранее НКРЭКУ и правительство отменили все льготы на электроэнергию, в том числе тариф в размере 0,9 грн/кВт-ч на первые 3000 кВт-ч в месяц для бытовых потребителей, использующих электроэнергию для отопления жилья.

Как пояснили в НКРЭКУ, это обусловлено тем, что 28 декабря 2020 года Кабинет министров утвердил новые тарифы на электроэнергию для населения, отменив сниженный тариф на первые 100 кВт-ч в размере 90 копеек. Таким образом, тариф на электроэнергию с 1 января 2021 года составит 1,68 грн за кВт-час, независимо от объема потребления. Очередное повышение тарифов возможно уже с 1 апреля следующего года.

Согласно оценкам экспертов Нацбанка, после этого счет в платежке за электричество для каждой семьи вырастет в среднем на 39,2%, что приведет к ускорению общей инфляции в 2021 году на 0,39 процентного пункта.