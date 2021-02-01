Украина возобновила импорт электроэнергии из России

В течение нескольких часов 1 февраля в Украину запланирован импорт электроэнергии из Российской Федерации.

Об этом свидетельствуют данные сайта ENTSO-E.

Согласно данным, в течение трех часов, с 12:00 до 15:00 КВ, планируются поставки 200 МВт-ч ежечасно, с 20:00 до 21:00 – по 200 МВт-ч, с 21:00 до 23:00 – по 100 МВт-ч, передает Интерфакс-Украина.

В соответствии с данными суточных аукционов НЭК "Укрэнерго" по распределению межгосударственных сечений, обнародованных на сайте ОСП, доступ к сечению "Россия-Украина" на 1-2 февраля выкупило ООО "ОНК-групп".

На 1 февраля результаты таковы: по 300 МВт на три часа днем 12:00-14:00, а также с 20:00, и по 200 МВт еще два часа вечера 21:00-22:00. На 2 февраля: по 200 МВт на 12:00-14:00 и на 20:00, и по 100 МВт на два часа вечера 21:00-22:00.

Вместе с тем, как свидетельствует сайт ENTSO-E, из Беларуси на протяжении суток ожидается 9,615 млн кВт-ч электроэнергии по такому графику поставок по КВ: по 380 МВт-ч с 1:00 до 5:00, 375 МВт-ч – с 5:00 до 6:00, 450 МВт-ч – с 6:00 до 7:00, 350 МВт-ч –с 7:00 до 8:00, 310 МВт-ч – с 8:00 до 9:00, 315 МВт-ч – с 9:00 до 10:00, по 420 МВт-ч в последующие три часа суток, и по 480 МВт-ч – еще на протяжении трех часов, 475 МВт-ч – с 16:00 до 17:00, по 410 МВт-ч с 17:00 до 19:00, по 480 МВт-ч – в последующие четыре часа суток и 380 МВт- ч – в последний час суток.

По результатам суточных аукционов "Укрэнерго" на 1-2 февраля доступ к сечению "Беларусь-Украина" на все часы суток выкупили ООО "Де Трейдинг" (по 200 МВт ежечасно на оба дня), ООО "ЭРУ трейдинг" (в общей сложности 2,915 тыс. МВт 1 февраля и 2 875 МВт на 2 февраля разной мощности по часам), ООО "ОНК-групп" (по 70 МВт ежечасно 1 февраля и по 50 МВт ежечасно 2 февраля), а также ООО "Запад Энерго Сбыт" (в общей сложности 3270 МВт 1 февраля разной мощности по часам и по 50 МВт ежечасно 2 февраля).

Доступ к сечениям "Украина-Беларусь" и "Украина-Россия" не выкупался на 1-2 февраля, а также на весь месяц по результатам месячного аукциона.

Как сообщалось, ООО "ОНК-Груп" зарегистрировано в Одессе. Конечным бенефициарным собственником указан Виктор Милевский.

По результатам месячного аукциона, доступ к сечению "Россия-Украина" с 1 по 28 февраля мощностью 50 МВт выкупило ООО "НЭК", еще по 100 МВт на весь месяц и дополнительно на вторую его половину приобрело ООО "Стимекс". В результате трейдеры выкупили 11,5% доступной пропускной способности на месяц и ее треть – на период 15-28 февраля.

На рынке электроэнергии работает ООО "Стимекс", бенефициарами (по 50%) которого являются Ольга Дячик и Сергей Дружук, ранее работавший генеральным директором в "ПАККО Холдинг" – ритейлере и операторе магазинов "Вопак" и "Пакко" в Западной Украине. В начале июля 2019 года компания получила лицензию на поставки электроэнергии. Согласно данным сайта StimexEnergy, их приоритетными клиентами в поставке э/э являются ТЦ и ТРЦ.

Основателем ООО "НЭК" является ООО "Агентство инвестиционного менеджмента", президентом которого указывается бывший глава "Региональной газоснабжающей компании" Дмитрия Фирташа Александр Притыка. Как указано на сайте агентства, оно занимается вопросами, связанными с ТЭК, от консалтинга до поставок энергоресурсов.

Доступ к сечению "Беларусь-Украина" на 6-28 февраля 2021 года выкупили шесть компаний: ООО "Де Трейдинг" (50 МВт), ООО "Днипросталь-энерго" (100 МВт), ООО "ЭРУ Трейдинг" (250 МВт), ООО "ЭТГ" (30 МВт), ООО "Интерэнергопостач" (20 МВт) и ООО "ОНК-групп" (50 МВт). Таким образом, трейдеры выкупили всю доступную пропускную способность в этом направлении. В частности, компания "Де Трейдинг" относится к "Донбассэнерго", "ЭРУ Трейдинг" принадлежит Ярославу Мудрому и Дейлу Пери.

По данным НЭК с начала года по состоянию на 25 января 2021 года в ОЭС Украины осуществлялся импорт из Беларуси, в результате чего было импортировано около 100 млн кВт-ч электроэнергии, большая часть из которых – 58 млн кВт-ч – с 18 по 25 января. По результатам суточных аукционов, доступ к сечению в январе выкупили ООО "Де Трейдинг", "Днипросталь-Энерго" и "ЭРУ Трейдинг".