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Объем денежных переводов заробитчан за год вырос до рекордных $12,1 миллиарда, – НБУ

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Объем денежных переводов заробитчан за год вырос до рекордных $12,1 миллиарда, – НБУ
В 2020 году объем денежных переводов вырос на 1,7% – до рекордных $12,1 млрд.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины (НБУ), передают Українські новини.

"За январь-декабрь 2020 объем денежных переводов вырос на 1,7%, или $200 млн, до $12,1 млрд, по сравнению с 2019 годом ($11,9 млрд)", – сказано в сообщении. .

Объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину из-за границы в декабре составил $1,3 млрд, что на 3,5%, или на $38,2 млн, больше, чем в декабре 2019 ($1,09 млрд).

В 2020 году по неформальным каналам в Украине было переведено $4,7 млрд, что на $1,2 млрд меньше, чем за аналогичный период прошлого года ($5,8 млрд).

Напомним, по данным НБУ, в 2019 году объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину составил $12,02 млрд, что на 8,2%, или на $906 млн выше аналогичного показателя за 2018 год.

Джерело:  Українські Новини
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Топ коментарі

  • Anatolij Plichko
    Українці їдуть до Польщі, щоб заробити грошей на оплату комунальних послуг олігархам, бо працюючи в Україні на цих олігархів на оплату комунальеих послуг заробити не можуть.
  • ukrainianpartizan
    Должно государство помогать народу , а не наоборот , а у нас все народ тянет государство ...
    Уехавшим приходится спонсировать страну из за рубежа , а они еще хотели с них проценты за это снимать , бо жадность зашкаливает ...
    Если бы не они , хер вам а не 12млрд $ и сосали бы тут большой и толстый .
  • Anatolij Plichko
    Государство тянет у народа, и кормит олигархов.
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