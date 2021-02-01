Запасы угля на украинских ТЭС почти вдвое меньше необходимых

Запасы угля на складах теплоэлектростанций (ТЭС) и теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) составляют 578,7 тыс. тонн, что почти в два раза ниже необходимых.