В Киеве вновь ремонтируют отремонтированный три года назад мост на проспекте Победы. ФОТО

На путепроводе возле станции метро "Нивки" выполнят гарантийный ремонт из-за выявленных дефектов балок.

Об этом сообщает КК "Киевавтодор", передает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

"На путепроводе возле станции метро "Нивки" специалисты КП "Киевавтодормост" обнаружили дефекты защитного слоя балок пролетного строения. Сразу же представители КП "Киевавтодормост" и КК "Киевавтодор" обратились к компании-подрядчику, которая капитально ремонтировала объект, и к компании-проектировщику. Частная компания, которая ремонтировала мост, в рамках гарантийных обязательств, выполнит ремонт балок с дефектами", – сказано в сообщении.

В "Киевавтодоре" уточнили, что в рамках первоочередных противоаварийных работ уже установлен защитный экран.

"В ближайшее время усилят балки, установят временные дополнительные опоры. Также проведут тщательное обследование. После предоставления проектных решений, при благоприятных погодных условиях, будут выполнены основные ремонтные работы", – отмечают в коммунальной корпорации.

При этом в "Киевавтодоре" заверили, что движение на путепроводе ограничивать не планируют.

Ранее жители Киева сфотографировали трещину снизу недавно отремонтированного моста на Нивках.

На нещодавно відремонтованому мосту на Нивках з'явилася тріщина Чи впливає це на безпеку на даний момент невідомо Опубліковано dtp.kiev.ua Неділя, 31 січня 2021 р.

Как сообщалось, в 2017 году Киевская городская государственная администрация выделила 202 млн грн на ремонт путепровода возле станции метро "Нивки".