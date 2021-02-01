"Днепрогаз" заключил за год 260 новых договоров на присоединение к газовым сетям

В течение прошлого года специалисты "Днепрогаза" заключили 259 договоров на присоединение к системе газоснабжения.

Как сообщает пресс-служба компании, в том числе услугой нестандартного присоединения воспользовались 65% заказчиков, услугу стандартного присоединения получили 90 заказчиков.

Всего с момента внедрения порядка взаимоотношений между Операторами ГРC и заказчиками специалисты клиентского сервиса заключили около 1,9 тыс. договоров на присоединение к газораспределительной системе.

"Одна из ключевых задач специалистов нашей компании заключается в предоставлении услуг по присоединению к газовым сетям в упрощенном режиме. Для этого достаточно подать соответствующее заявление в Клиентское пространство 104.ua, заполнить опросный лист и заключить договор", – пояснила менеджер регионального развития ООО "104.ЮА" Марина Коваленко.

В компании напомнили, что с 1 января 2021 года Постановлением НКРЭКУ от 16 декабря 2020 года №2488 утверждены действующие ставки платы за стандартное присоединение к газовым сетям в Днепропетровской области. В зависимости от типоразмера счетчика и местности суммы варьируются от 12,7 тыс. грн до 18,6 тыс. грн без НДС.

"Модель взаимоотношений между газораспределительными компаниями и потребителями газа относительно порядка присоединения к сетям действует в Украине с 2013 года. Чтобы воспользоваться услугами стандартного или нестандартного присоединения, жителям Днепра и Днепровского района следует обращаться к специалистам Клиентского пространства 104.ua по ул. Паторжинского, 24", – отмечается в сообщении "Днепрогааз".

Читайте также: Больше половины клиентов "Днепропетровскгаза" используют онлайн-сервисы для расчетов за газ

Напоминаем, что подключение к системе газоснабжения регламентируется правилами Кодекса ГРМ. При отсутствии замечаний в документации на стандартное присоединение АО "Днепрогаз" обязано в течение 10 рабочих дней со дня подачи заказчиком заявления выдать ему разрешение на присоединение, проекты договоров и соответствующие счета для оплаты. Весь комплекс работ по присоединению к газовым сетям по схеме "Стандартное присоединение" специалисты АО "Днепрогаз" должны осуществить в течение 90 дней.

О порядке присоединения к газораспределительным сетям можно узнать на сайте АО "Днепрогаз" в разделе "Как присоединиться к газовым сетям".

Напомним, АО "Днепрогаз" – газораспределительная компания, работающая под брендом РГК (Региональная Газовая Компания) на территории г. Днепра и Днепровского района.

Ежегодно АО "Днепрогаз" доставляет для 400 тыс. клиентов около 800 млн кубометров газа. Общая протяженность газопроводов, которые обслуживает компания, составляет около 5,5 тыс. км.

Региональная Газовая Компания – сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направленные на повышение качества клиентского обслуживания, модернизацию отрасли и внедрение европейских стандартов работы операторов ГРС. Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, в которых заняты 38 тысяч специалистов. Они обслуживают 250 тыс. км газопроводов и более 8 млн потребителей газа.