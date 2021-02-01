"Укрэнерго" заказало американский софт для технологического портала за 36 миллионов

НЭК "Укрэнерго" 14 января по результатам тендера заказала ДочП "ИндаСофт-Украина" программное обеспечение с сопутствующими услугами в рамках внедрения технологического портала на 36,14 млн грн.

Об этом сообщается в системе ProZorro.

К весне фирма поставит и установит на определенных заказчиком серверах софт Единой платформы управления технологическими данными оперативно-диспетчерского управления компании - Централизованной технологической платформы, передают Наші гроші.

Речь идет о системе "PI Server" разработки компании "OSIsoft" (США) со сбором данных, аналитикой, визуализацией и отчетностью на 300 пользователей, интеграцией с другими системами заказчика, резервированием данных и тестовым средой на 600 тыс. параметров. Кроме того, заказаеа техническая поддержка системы в течение трех лет, которая включает неограниченные консультации администраторов и ключевых пользователей и 100 часов тренингов для 15 членов команды внедрения.

Стоимость договора на 2% ниже ожидаемой стоимости закупки в 36,77 млн грн.

Сейчас победитель "ИндаСофт-Украина" является дочерним предприятием созданного в 2017 году ООО "ИндаСофт Автоматизация" киевлян Сергея и Натальи Евтушенко. На его сайте клиентов указаны "Киевводоканал", "Укртатнафта", "Роснефть", "Мосэнерго" и другие.

Однако до 2016 года, по данным системы YouControl, учредителем "ИндаСофт-Украина" было одноименное российское ООО "ИндаСофт" Ирины Толмаской. В государственном реестре "ИндаСофт-Украина" до сих пор имеет адрес электронной почты [email protected] на ее хостинге.

Всего в 2011-2012 годах и с 2019 году победитель получил подрядов на 69,15 млн грн.

Единственным конкурентом с тем же софтом "PI Server" от "OSIsoft" было черкасское ООО "БИ Питрон Черкассы" Андрея Моцака, Владимира Черного, Валерия Холоденко, Виктора Савельева и компании "Капитал Электрик ГмбХ" (Австрия) Константина Зильбербурга из Австрии. Название соперника совпадает с российским ООО "Би Питрон" Александра Петухова и Вадима Кокоткова. Зильбербург когда был там заместителем генерального директора.