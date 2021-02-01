Деловые ожидания бизнеса упали до рекордно низких значений, – опрос НБУ

Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) в январе снизился до 37,6 пункта по сравнению с 45,5 в декабре 2020 года, 43,4 – в ноябре, 47,8 – в октябре, 49,4 – в сентябре, 47,9 – в августе, 46,9 – в июле и 45,5 – в июне.

Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности, который Национальный банк рассчитывает на основе опроса предприятий, передает пресс-служба НБУ.

Как отмечают в НБУ, ожидания предприятий находятся на уровне ниже равновесного значения (50 пунктов) одиннадцатый месяц подряд, с марта 2020 года. При этом падение индекса ниже 40 пунктов отмечается во второй раз с начала его расчета в июле 2019 года, ниже индекс падал только в апреле 2020 года.

"Бизнес существенно ухудшил оценку экономического состояния своих предприятий и перспектив деятельности в ответ на усиление карантинных мероприятий на фоне традиционного снижения деловой активности в начале года", – отмечается в сообщении.

По данным опроса, в январе предприятия всех секторов существенно ухудшили ожидания относительно результатов своей деятельности.

Предприятия всех секторов также прогнозируют рост цен на свою продукцию/услуги на фоне роста цен на сырье и цен поставщиков, а также настроены на дальнейшее снижение численности своих работников.

"Предприятия сферы торговли сильно ощутили последствия усиления противоэпидемических ограничений на фоне традиционного снижения активности в первый месяц года. Они стремительно ухудшили свои ожидания по объемам товарооборота и экономических результатов: в январе секторный индекс составил 33,3 по сравнению с 48,5 в декабре", – сообщают в НБУ.

Предприятия сферы услуг также усилили негативные оценки своих экономических перспектив, ожидая из-за введения локдауна сокращение объемов как предоставляемых услуг, так и новых заказов. Индекс сектора снизился до 39,7 с 45,3 в декабре.

При этом продолжалось ухудшение оценок предприятий промышленности: секторный индекс в январе снизился до 38,6 с 44,6 в декабре. Промышленники значительно ухудшили ожидания по объемам произведенной продукции и количества новых заказов, а также оценки запасов и цен на сырье и материалы.

Самые низкие оценки остаются у предприятий строительства (строительства жилья). Так, индекс сектора в январе снизился до 33,1 после незначительного улучшения до 39,1 в декабре.

"Строители ожидают стремительного сокращения объемов строительства и новых заказов с одновременным ростом стоимости услуг подрядчиков и ухудшением их доступности", – отмечается в сообщении.

Ежемесячный опрос предприятий проводился с 5 по 25 января 2021 года, в нем приняли участие 202 предприятия.

Напомним, НБУ ввел ИОДА как новый инструмент оперативной оценки и отслеживания тенденций развития экономики в июле 2019 года, и тогда его значение составило 52,4 пункта.