Группа "Нафтогаз" выделила розничную торговлю газом в отдельный дивизион

Для дальнейшего развития розничной торговли газом группа "Нафтогаз" создала отдельный дивизион "Розничная торговля". При этом оптовой продажей газа и жидких углеводородов будет заниматься дивизион "Трейдинг".

Об этом говорится в сообщении компании.

"Ровно полгода назад начал работать свободный рынок газа для населения, благодаря чему украинцы получили возможность свободно выбирать поставщика. У нас постоянно растет количество клиентов. Если в первые месяцы ежедневно мы получали по 200-300 заявлений на присоединение, то на сегодня средняя динамика подачи заявок составляет 10-12 тыс. в сутки. Сегодня развитие розничной торговли газом является для нас приоритетом, и мы видим необходимость в создании отдельного дивизиона "Розничная торговля", чтобы качественно работать над этим направлением в дальнейшем", - рассказал главный исполнительный директор группы "Нафтогаз" Отто Ватерландер.

Директором нового дивизиона "Розничная торговля" стал Максим Рабинович, глава ТОВ "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины". Директором дивизиона "Трейдинг" назначен Виллем Коппульс, глава ТОВ "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг".

В компании напомнили, что группа "Нафтогаз" находится в процессе трансформации. В частности, внедряется матричная структура управления, ключевой принцип которой - четкое разделение на бизнес-подразделения, генерирующие основную прибыль (бизнес-дивизионы), а также специализированные (корпоративные) функции, которые их поддерживают.

Каждый дивизион специализируется на определенных бизнес-направлениях для максимизации добавленной стоимости и установления четкой ответственности за результаты. На сегодня в рамках группы созданы бизнес-дивизионы "Разведка и добыча", "Нефть", "Розничная торговля", "Трейдинг", "Новая энергия", "Теплоэнергетика", "Хранение природного газа". Кроме основных бизнес-дивизионов, отдельно создан дивизион "Техническое обеспечение", который централизованно отвечает за капитальные проекты, научно-исследовательскую деятельность и управление цепочками поставок.

Матричная модель сегодня широко используется компаниями во всем мире, включая таких мировых лидеров нефтегазовой отрасли как British Petroleum, Equinor, ExxonMobil.