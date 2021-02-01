Аэропорт "Винница" надеется увеличить пассажиропоток после реконструкции в 12 раз

Реконструкция аэропорта "Винница" позволит увеличить пассажиропоток до 500 тыс. пассажиров в год за пять лет (40,1 тыс. в 2019 году).

Как сообщил глава "Укринфрапроекта" Кирилл Хомяков, на реконструкцию аэродромного комплекса "Винницы" государство планирует израсходовать 604,27 млн грн, передает Интерфакс-Украина.

"Для полноценного функционирования аэропорта нужно реконструировать взлетно-посадочную полосу, рулежные дорожки, перрон, канализационные сети, установить светло-сигнальное оборудование и радиотехнические средства посадки", - рассказал Хомяков.

По словам Хомякова, это позволит аэропорту принимать пассажирские суда типа А320/В737.

Он также отметил, что наряду с реконструкцией аэродромного комплекса аэропорта планируется также реконструкция аэровокзала: ведутся консультации с потенциальными инвесторами, рассматривается несколько источников финансирования, в том числе кредитование.

"На протяжении пяти лет пассажиропоток (аэропорта "Винница") увеличится до полумиллиона пассажиров в год", - указал Хомяков.

Он также отметил, что зона обслуживания аэропорта "Винница" покрывает более 6 млн жителей регионов.

Модернизация аэропорта создаст новые рабочие места, повысит туристический потенциал и внесет вклад в экономику региона.

Аэропорт "Винница" по итогам работы в 2019 году принял и отправил 40 124 пассажира, что на 34% меньше, чем в 2018 году.

В декабре 2020 года мэр Винницы Сергей Моргунов заявил, что в мае 2020 года город провел переговоры с авиакомпанией Wizz Air, которая планировала запустить из Винницы прямые рейсы в Берлин, Будапешт, Вену и Варшаву.