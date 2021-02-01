Трое экс-чиновников "Кристалбанка" подозреваются в хищении 11 миллионов

Правоохранители сообщили о подозрении трем бывшим должностным лицам АО "Кристалбанк", уличенным в пособничестве в завладении средствами банка на сумму почти 11 млн грн.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской прокуратуры.

"Согласно материалам следствия, в 2017 году между банком и частным предприятием был заключен договор, согласно которому в залог банка передано нежилые помещения общей площадью 1400 кв. м по улице Кадетский Гай, а также сельскохозяйственная продукция. Однако, как установлено досудебным расследованием, предприятие-заемщик, действуя в сговоре руководителями двух департаментов АО "Кристалбанк" и специалистом управления контроля кредитных рисков этого же банка, передали в качестве обеспечения кредита несуществующие помещения и продукцию, которые фактически никогда не хранились на складе", - сказано в сообщении.

Так, согласно заключению судебной экономической экспертизы, в результате невозврата кредитных средств банку нанесен ущерб на сумму почти 11 млн грн.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.