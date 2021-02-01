Национальный фонд Норвегии избавился от акций нефтяных компаний

Государственный пенсионный фонд Норвегии (также известный как Нефтяной фонд), крупнейший фонд национального благосостояния в мире, продал весь пакет акций компаний, которые работают в сфере разведки и добычи нефти.

Об этом заявил заместитель главы Norges Bank Investment Management (NBIM) Тронд Гранде, передает Интерфакс-Украина.

NBIM является подразделением норвежского центробанка и отвечает за управление фондом.

По словам Тронда Гранде, стоимость нефтяного портфеля фонда в 2019 году составляла порядка $6 млрд, и он был полностью распродан к концу прошлого года.

Как отмечает Bloomberg, этот шаг завершает многолетний процесс выхода суверенного фонда из той отрасли, которая определяла экономику Норвегии на протяжении большей части последнего полувека.

По итогам 2020 года фонд получил второй по величине доход более чем за двадцать лет – его стоимость выросла на 1,07 трлн норвежских крон ($123 млрд), или на 10,9%. Однако инвестиции в нефтегазовую отрасль принесли убыток почти в $10 млрд.

Нефтяной фонд по-прежнему владеет акциями интегрированных нефтекомпаний, в частности, Royal Dutch Shell Plc.

На конец прошлого года стоимость фонда составляла 10,914 трлн крон. Вложения в акции составляли 72,8% инвестпортфеля, в облигации – 24,7%, в недвижимость – 2,5%.

Государственный пенсионный фонд Норвегии был создан в 1990 году. На мировых рынках госфонд работает через структуру Government Pension Fund Global. Фонд инвестирует преимущественно за пределами страны, чтобы не подстегивать инфляцию в Норвегии.