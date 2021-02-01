Нацбанк выделил трем банкам кредиты рефинансирования на 740 миллионов (обновлено)
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Национальный банк Украины (НБУ) на аукционе по рефинансированию на срок до 84 дней 29 января удовлетворил заявки трех банков на общую сумму 742 млн грн под 6% годовых.
Об этом свидетельствуют данные НБУ об итогах проведения тендера по рефинансированию банков.
В том числе, "Радабанк" по итогам тендере привлек 50 млн грн рефинансирования, а банк "Грант" – 42 млн, свидетельствуют данные Нацбанка о кредитах рефинансирования на срок больше 30 дней. Название третьего банка, получившего рефинансирование от НБУ, не указано, что может свидетельствовать о том, что он привлек кредит на срок до 30 дней.
Как сообщалось, 22 января НБУ предоставил кредиты рефинансирования банков на срок до 84 дня на сумму 256 млн грн по ставке в размере 6% годовых. В том числе АО "АКБ" Конкорд "получило кредит на 116 млн грн, АО" Банк Авангард" – на 140 млн грн.