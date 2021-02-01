Полный запрет импорта электроэнергии приведет к монополизации рынка и росту цен, – Герус

Полный запрет на импорт электроэнергии будет способствовать росту монополизации рынка и росту цен на электроэнергии.

Об этом глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус сообщил на своей странице в Facebook по итогам рассмотрения комитетом законопроекта №4493, предусматривающего полный запрет импорта электроэнергии в объединенную энергосистему Украины (ОЭС).

"Если полностью запрещать импорт, то это не только ослабляет диверсификацию, усиливает зависимость от отдельных финансово-промышленных групп, но и способствует дополнительной монополизации рынка. А монополизация – это рост цен на электроэнергию, а значит и тарифов на электроэнергию для конечных потребителей", – подчеркнул Герус.

По словам депутата, импорт электроэнергии составляет всего 2-4% от общего потребления в пиковые часы.

При этом Герус отметил, что сегодня есть основания для ограничения импорта электроэнергии из РФ, но нет оснований, чтобы ограничивать импорт из Беларуси.

"Из Беларуси мы даже теоретически не можем импортировать больше, чем 3-6% нашего потребления, так как линии электропередач ограничены величиной 900 МВт. Да и сам диспетчер "Укрэнерго" ограничивает такой импорт, когда в нашей энергосистеме возникает профицит. Следовательно, такой импорт из Беларуси даже теоретически не может представлять никакой угрозы энергетической безопасности, но точно добавляет элементы конкуренции на рынке", – подчеркнул депутат.

Он напомнил, что в феврале ожидается морозная погода, что характеризуется резким повышением потребления электроэнергии. Однако по состоянию на 1 февраля запасы угля на украинских ТЭС составляют 437 тыс. тонн или только 44% от гарантированных минимальных запасов.

"К сожалению, если полагаться только на такие запасы угля, то в Украине уже 18-19 января были бы веерные отключения. А наличие у всех украинцев света и тепла – это самое главное, потому начался импорт электроэнергии", – пояснил глава парламентского комитета.

Он напомнил, что в прошлом году был принят ряд решений, выгодных группе ДТЭК Рината Ахметова, в частности, введены спецпошлины на импорт угля, кроме антрацита, который из России ввозит сам ДТЭК.

"Асе эти решения/инициативы характеризуются тем, что ограничивали работу тех, кто является конкурентами одной известной компании. Но если же антрацит из РФ импортирует сам ДТЭК, то никаких ограничений или спецпошлин нет… Как следствие, такие ограничения конкуренции на рынке (ограничения для одних и преференции для других) привели к тому, что уголь на складах ТЭС был сожжен в турбо-режиме, а новый не был завезен (80% ТЭС и 90% добычи угля принадлежат частным компаниям), – добавил Герус.