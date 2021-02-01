"Укрэксимбанк" выставил на продажу "Завод полупроводников" за 491 миллион

Государственный "Укрэксимбанк" выставил на продажу здания и имущество ЧАО "Завод полупроводников" (Запорожье) за 491 млн грн.

Об этом говорится в сообщении банка.

Как сообщается, первый лот начальной стоимостью 170,85 млн грн состоит из зданий и сооружений завода, второй – из машин, оборудования, транспортных средств, объектов незавершенного строительства и другого стоимостью 320,29 млн грн (без НДС).

Торги пройдут 18 февраля 2021 года на площадке "ProZorro.Продажи", ценовые предложения принимаются до 17 февраля.

В "Укрэксимбанке" напоминают, что предприятие является крупнейшим в Украине проектом по производству материалов для электроники и гелиоэнергетики на основе кремниевых компонентов.

Комплексная программа модернизации предприятия началась в 2008 году и была полностью завершена в течение трех лет. На заводе было установлено современное оборудование и создан технологический цикл с высокой экологической безопасностью.

Основными видами деятельности предприятия являются производство трихлорсилана, поликристаллического и монокристаллического кремния. Сфера применения этих материалов - изготовление солнечных батарей, силовой электроники, комплектующих к электроприборам и другого высокотехнологичного оборудования.

Согласно сообщению, производство "Завода полупроводников" в настоящее время законсервировано и находится в надлежащем техническом состоянии. Его восстановление потребует вложения инвестиций, размер которых будет зависеть от перспективных планов инвестора.

"Мировой рынок профильной продукции предприятия в предыдущие годы характеризовался волатильностью и снижением цен вследствие перепроизводства. В то же время усиление мер противодействия глобальным изменениям климата и развитие потенциала солнечной PV-электроэнергии предопределяют дальнейшую необходимость в кремниевых компонентах для производства оборудования", - отметили в "Укрэксимбанке".

Как сообщалось, Хозяйственный суд Запорожской области в начале 2015 года начал производство по делу о банкротстве ЧАО "Завод полупроводников" (Запорожье), в котором Activ Solar (Австрия) братьев Андрея и Сергея Клюевых принадлежало 74,9937%.

В ноябре 2016 года завод был признан банкротом, его крупнейшим кредитором был признан Укрэксимбанк - 5,15 млрд грн при общей кредиторской задолженности 8,67 млрд грн.

В 2020 году председатель правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер называл "Завод полупроводников" крупнейшим заемщиком (11,2 млрд грн).

"Укрэксимбанк" создан в 1992 году, единственным собственником является государство. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 сентября 2020 года по размеру общих активов Укрэксимбанк занимал 3 место (235,38 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.