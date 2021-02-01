Прибыль украинской "дочки" российского "Сбербанка" выросла вдвое
Об этом свидетельствует отчетность банка, передает Finbalance.
Заявленный показатель достаточности (адекватности) регулятивного капитала банка на 1 января 2021 года составлял 70,18% (при норме не меньше 10%).
Напомним, "Сбербанк" безуспешно пытается продать дочерний банк в Украине после начала российской агрессии и введения украинскими властями санкций против российских госбанков. Ранее Национальный банк Украины не согласовал нескольких потенциальных покупателей актива.
"Сбербанк" (ранее – дочерний банк "Сбербанка России", до этого – банк "НРБ") основан в 2001 году. Его единственным собственником является "Сбербанк России".
Согласно данным НБУ, по состоянию на 1 сентября 2020 года "Сбербанк" по размеру общих активов занимал девятое место среди 75 действовавших в Украине банков.