Минцифры объявило о сотрудничестве с еще одним владельцем обанкротившегося банка

Министерство цифровой трансформации Украины создало образовательный сериал "Все о блокчейне, биткоине и криптовалютах".

Как сообщает пресс-служба министерства, сериал является образовательным куром Министерства цифровой трансформации Украины, который создан при поддержке ряда компаний, бизнес которых непосредственно связан с указанной сферой.

"Это 8 серий продолжительностью 6-12 минут. Участие в образовательном сериале взял предприниматель, банкир, коуч Андрей Онистрат. Вы получите профессиональные советы и ответы на самые популярные вопросы о блокчейне и криптовалютах от экспертов. Также вы получите сертификат, удостоверяющий успешное прохождение комплексного базового курса", – сказано в сообщении.

Андрей Онистрат был основным акционером банка "Национальный кредит", ему принадлежало 30,4% акций финучреждения.

Национальный банк принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "Банк Национальный кредит" в августе 2015 года. Тогда сообщалось, что банк был не в состоянии провести расчетные операции клиентов почти на 50 млн грн.

В 2018 году бывшему председателю набсовета банка Андрею Онистрату, а также четырем другим работникам учреждения было сообщено о подозрении в совершении преступления. Банкирам инкриминировали растрату почти 600 млн грн (ч. 5 ст. 191 УК, присвоение, растрата имущества или завладение ими путем злоупотребления служебным положением).

Как сообщалось, на минувшей неделе Министерство цифровой трансформации подписало меморандум о сотрудничестве с фондом предпринимателя Андрея Иванова, который также известен как совладелец банка "Хрещатик", признанного неплатежеспособным в 2016 году из-за недостаточной ликвидности.

В НБУ заявляли о наличии фактов того, что до неплатежспособности банк "Хрещатик" довели его акционеры. В частности, замглавы НБУ Екатерина Рожкова отмечала, что банк годами кредитовал своих акционеров, и один из владельцев банка – Андрей Иванов построил девелоперскую бизнес-империю за деньги коммунальных предприятий и депозиты населения. После диагностики банка выяснилось, что больше трех четвертей кредитно-инвестиционного портфеля "Хрещатика" – или около 6 млрд грн – приходилось на компании, аффилированные с его частными акционерами.