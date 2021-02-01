Продажи новых автомобилей в Украине упали из-за локдауна на 19%

Количество регистраций новых легковых автомобилей в Украине в январе 2021 года составило 5,7 тыс., что на 19% меньше, по сравнению с январем 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба объединения "Укравтопром".

"Такое значительное падение регистраций новых автомобилей было ожидаемым и связано прежде всего с усиленными карантинными ограничениями в работе автосалонов, которые действовали с 8 по 25 января", – отмечается в сообщении.

По данным ассоциации, лучший результат в январе продемонстрировала японская марка Toyota, реализовав 984 авто, что на 18% меньше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Второй по популярности стала Renault – 730 авто (-31%), третьей – Skoda (486 авто, рост продаж на 4%). На четвертой позиции Kia – 329 новых авто (-24%), а замыкает пятерку лидеров Nissan с результатом 306 авто (-42%).

Также в топ-10 месяца вошли: Suzuki – 282 ед. (+38%), Hyundai – 277 ед. (-24%), Mazda – 244 ед. (+24%), Peugeot – 182 ед. (-31%), Ford – 167 ед. (-6%).

Бестселлером января-2021 стал автомобиль Toyota RAV4, в активе которого 430 регистраций.

Как сообщалось, по данным объединения "Укравтопром", украинцы в 2020 году приобрели и зарегистрировали 85,5 тыс. легковых автомобилей, что на 3% меньше показателя 2019 года.