Колебания курса гривни могут составить до 10%, – глава Минфина

Курс гривни продолжит сохранять стабильность, колебания могут составить до 10%.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в эфире одного из телеканалов.

"Риски того, что будут резкие курсовые колебания на сегодня отсутствуют. Нет оснований считать, что гривня должна или сильно укрепиться, или сильно девальвировать", - сказал Марченко, передает Интерфакс-Украина.

"Могут быть незначительные колебания, в границах 10%, но это нормально", - добавил он.