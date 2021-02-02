Украина за семь месяцев экспортировала 29 миллионов тонн зерновых

Экспорт зерновых и зернобобовых культур из Украины, по данным Государственной таможенной службы, за семь месяцев 2020/2021 маркетингового года (с 1 июля по 1 февраля) достиг 28,78 млн тонн.

Об этом Информационно-аналитический портал АПК.

Сообщается, что это на 7,8 млн тонн меньше, чем экспортировали на эту дату прошлого МГ. В январе 2021 года было экспортировано 2,64 млн тонн.

Из общего объема поставок на внешние рынки 13 млн тонн составляла пшеница (на 2,88 млн тонн меньше, чем было экспортировано на эту дату в прошлом году).

Кукурузы экспортировали 11,39 млн тонн (на 4,94 млн тонн меньше) ячменя - 3,9 млн тонн (на уровне прошлого МГ) ржи - 1,7 тыс. тонн (на 3,3 тыс. тонн меньше).

Кроме того, с начала МГ экспортировано 85,2 тыс. тонн муки пшеничной (на 138,7 тыс. тонн меньше, чем на эту дату в прошлом году в прошлом году).