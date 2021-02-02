Степанов анонсировал постановление Кабмина о введении карантина по регионам

Министерство здравоохранения в ближайшем времени вынесет на заседание правительства проект постановления о введении в Украине адаптивного карантина.

Об этом сообщил глава ведомства Максим Степанов в ходе пресс-брифинга 2 февраля, передает Интерфакс-Украина

"Согласно нашей стратегии, мы хотим вернуться к адаптивному карантину. Мы провели расчеты и в ближайшем времени вынесем постановление на заседание Кабмина", - сказал Степанов.

Министр сообщил, что по уровню заболеваемости в Украине нет ни одной административно-территориальной единицы, которая находилась бы в "красной" зоне.

Как сообщалось, после окончания локдауна по всей территории страны действуют ограничения, соответствующие "оранжевому" уровню. Премьер-министр Денис Шмыгаль еще на прошлой неделе заявлял, что Кабинет министров будет вводить карантинные ограничения для отдельных регионов в рамках "адаптивного карантина". Однако такое решение пока что не принималось.