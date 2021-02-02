Украина заключит контракты с производителями вакцин от коронавируса на этой неделе, – Степанов

Министерство здравоохранения Украины на текущей неделе намерено заключить контракты с производителями вакцин от COVID-19.

Об этом сообщил глава ведомства Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве 2 февраля.

"Я думаю, что на этой неделе мы заключим договоры с производителями", - сказал Степанов, добавив, что Украина уже заключила договор на поставку 1,913 млн доз (производства китайской компании Sinovac Biotech), передает Интерфакс-Украина.

Министр отметил, что вакцинация начнется с 15 февраля.

"Вакцинацию будут проводить 572 мобильные бригады, большинство из которых уже созданы. На втором этапе к вакцинации присоединятся 4,25 тыс. кабинетов прививок", - сказал он.

Степанов добавил, что также Украина ожидает от COVAX подтверждения об увеличении доз для Украины в два раза до 16 млн.

Как сообщалось, Украина в рамках программы COVAX получит в феврале 117 тыс. доз м-РНК вакцины от Pfizer-BioNTech американского производства, а параллельно, в течение первого полугодия 2021 года, - от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca/Oxford.