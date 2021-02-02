Глава НАПК составил админпротоколы на трех судей Конституционного суда

Глава Национального агентства по противодействию коррупции Александр Новиков составил 1 февраля протоколы об административном правонарушении в отношении судей Конституционного суда Украины (КС) Владимира Мойсика, Игоря Слиденко и два – в отношении Ирины Завгородней, они будут переданы в суд.

Об этом говорится в сообщении НАПК.

"Несоставление указанных протоколов могло бы свидетельствовать о служебной халатности, чего мы не могли допустить", - отметил Новиков.

Он подчеркнул, что при рассмотрении вопроса об электронном декларировании все трое судьей действовали в условиях конфликта интересов, что содержит признаки административного правонарушения.

"С 31 декабря 2020 года действуют изменения в Кодекс Украины об административных правонарушения, которые в случае выявления административного правонарушения у судьи обязывают лично главу НАПК или его заместителя составить протокол. Во исполнение этой нормы закона сегодня соответствующие протоколы были направлены в КС", - сказал Новиков.

Он также подчеркнул, что КоАП предусматривает, что административное взыскание может быть наложено судом только в течение полугода со дня выявления нарушения. Таким образом, НАПК должно было составить протоколы в короткие сроки после восстановления полномочий, поскольку с момента совершения правонарушения прошло уже около трех месяцев.

Поясняя основания для вручения протоколов, в НАПК сообщили, что еще до рассмотрения решения о е-декларировании вручили админпротоколы Мойсику и Слиденко, которые невовремя подали уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии. По результатам рассмотрения суд закрыл их дела, основываясь на том, что к тому моменту КС признал неконституционными положения закона, устанавливающие админответственность за такие правонарушения.

"Если бы судьи были признаны виновными, на них мог бы быть наложен штраф, а данные о них могли бы быть внесены в Реестр коррупционеров. Таким образом, при принятии решения судьи действовали в условиях конфликта интересов", - говорится в сообщении.

Также НАПК выявило до принятия КС упомянутого решения недостоверные сведения в декларациях судьи Завгородней за 2018 и 2019 годы, которая не внесла в них принадлежащий мужу автомобиль. Однако, из-за решения КС НАБУ было вынуждено закрыть производство.

"Из-за закрытия соответствующего производства НАПК составило второй административный протокол в отношении судьи за нарушение финансового контроля", - говорится в сообщении.

Протоколы будут переданы в суд, ведь признать лицо виновным в совершении административного нарушения, связанного с коррупцией, может только суд.

Как сообщалось, 27 октября 2020 года КС признал неконституционным ряд положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Это решение вызвало критику со стороны международных партнеров и кредиторов Украины.