"Укртрансгаз" начал прием заявок на распределение годовой мощности газохранилищ

"Укртрансгаз" начал прием заявок на распределение годовой мощности (на 1-4 года) подземных хранилищ газа Украины.

Об этом говорится в сообщении компании.

Как сообщается, объем бронирования свободных мощностей в ПХГ Украины составляет 7 млрд кубометров.

В "Укртрансгазе" отметили, что предлагаемая услуга по бронированию годовой мощности дает гарантированное использование рабочего объема хранилищ и выгодные тарифы – на 20% меньше, чем при заказе услуг на сутки вперед и на 10% меньше, чем при заказе на месяц.

Клиенты также получат возможность гарантированной закачки/отбора на протяжении базового сезона, и возможность осуществления оплаты помесячно на протяжении года.

Заявки принимаются до 15 февраля 2021 года включительно.

"Этими объемами (7 млрд кубометров) могут воспользоваться все компании, желающие получить приоритетный доступ к закачке и отбору своего газа из подземных газохранилищ, независимо от загруженности ПХГ, и более привлекательные тарифные условия", – рассказали в компании.

В систему 12 подземных хранилищ "Укртрансгаза", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", общей проектной емкостью 31 млрд кубометров, входят Бильче-Волицко-Угерское ПХГ (17,05 млрд кубометров), Угерское (1,9 млрд кубометров), Дашавское (2,15 млрд кубометров), Опарское (1,92 млрд кубометров), Богородчанское (2,3 млрд кубометров), Краснопартизанское (1,5 млрд кубометров), Солоховское (1,3 млрд кубометров), Олишевское (0,31 млрд кубометров), Пролетарское (1 млрд кубометров), Кегичевское (0,7 млрд кубометров), Краснопоповское (0,42 млрд кубометров) и Вергунское (0,4 млрд кубометров, находится на временно оккупированной территории).

По состоянию на 1 февраля 2021 года в ПХГ Украины находится 21,04 млрд кубометров газа.