Кабмин выделил 2,4 миллиарда на безопасность дорожного движения
Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в Facebook.
"Одним из наших приоритетов продолжает быть Государственная программа повышения уровня безопасности дорожного движения. Наша цель - снизить уровень смертности в результате ДТП минимум на 30% до 2024 года и на 50% - к 2030 году", - написал Криклий.
Он отметил, что сейчас можно увидеть уменьшение количества ДТП в три раза в первых местах, где были установлены камеры автофиксации. Также благодаря закупке новых машин для ГСЧС уменьшилось время прибытия с 35 до 13 минут на место аварии.
В этом году на программу повышения уровня безопасности дорожного движения правительство выделило 2,4 млрд грн.
"Наши основные направления - создание дорожной инфраструктуры, приобретение для МВД оборудования для контроля соблюдения ПДД и борьба с перегруженными фурами, так как плохая дорога является одной из причин ДТП", - рассказал Криклий.
В частности, будет сделано:
- устроены 20 кольцевых развязок;
- ликвидированы 5 мест концентрации ДТП;
- установлены 300 демпферных систем;
- освещены 400 пешеходных переходов;
- построены 5 пешеходных переходов в разных уровнях;
- установлено 60+ комплексов Weigh-in-Motion;
- оборудованы 5 площадок для остановки перегруженных фур.
Будет закуплено:
- 10 передвижных устройств для взвешивания;
- 125 комплексов автоматической фиксации;
- 10 дорожных лабораторий и техстанций;
- 150 "фантомов".