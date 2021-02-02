Кабмин выделил 2,4 миллиарда на безопасность дорожного движения

В 2021 году на реализацию Государственной программы повышения безопасности дорожного движения правительство предусмотрело 2,4 млрд грн.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в Facebook.

"Одним из наших приоритетов продолжает быть Государственная программа повышения уровня безопасности дорожного движения. Наша цель - снизить уровень смертности в результате ДТП минимум на 30% до 2024 года и на 50% - к 2030 году", - написал Криклий.

Он отметил, что сейчас можно увидеть уменьшение количества ДТП в три раза в первых местах, где были установлены камеры автофиксации. Также благодаря закупке новых машин для ГСЧС уменьшилось время прибытия с 35 до 13 минут на место аварии.

В этом году на программу повышения уровня безопасности дорожного движения правительство выделило 2,4 млрд грн.

"Наши основные направления - создание дорожной инфраструктуры, приобретение для МВД оборудования для контроля соблюдения ПДД и борьба с перегруженными фурами, так как плохая дорога является одной из причин ДТП", - рассказал Криклий.

В частности, будет сделано:

устроены 20 кольцевых развязок;

ликвидированы 5 мест концентрации ДТП;

установлены 300 демпферных систем;

освещены 400 пешеходных переходов;

построены 5 пешеходных переходов в разных уровнях;

установлено 60+ комплексов Weigh-in-Motion;

оборудованы 5 площадок для остановки перегруженных фур.

Будет закуплено: