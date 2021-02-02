Крупные сети АЗС продолжают поднимать цены на бензины и дизельное топливо

Крупные сети АЗС 2 февраля подняли цены на бензины и дизельное топливо в пределах 20-90 коп./л.

Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.

В частности, все виды топлива в сети ОККО подорожали на 50 коп./л: А-92 - до 28,99 грн/л, А-95 - до 29,99 грн/л, ДТ - до 28,99 грн/л, передает enkorr..

На станциях KLO бензины подорожали на 20 коп./л, дизтопливо - на 30 коп./л. Таким образом, бензин А-92 на KLO подорожал 26,19 грн/л, А-95 - до 27,19 грн/л, ДТ - до 25,79 грн/л. В сети SOCAR 50 коп./л прибавило только ДТ (29,48 грн/л).

Топливо в сети AMIC подорожало в среднем на 37-54 коп./л: А-92 - до 26,91 грн/л, А-95 - до 27,91 грн/л, ДТ - до 26,73 грн/л.

На заправках "Автотранс", BVS, Chipo, "Укр-Петроль", "Татнефть-АЗС-Украина", "Автопорт" и SUN OIL цены на топливо выросли на 10-95 коп./л.

Сеть Motto подняла цену бензинов на 20 коп./л в Черкасской и Донецкой областях. При этом ДТ на 10 коп./л подорожало только в Донецкой области.

В "А-95" отметили, что 2 февраля средняя цена по стране бензина А-92 составила 25,57 грн/л, А-95 подорожал до 26,60 грн/л, ДТ - до 25,99 грн/л. Таким образом, средний рост цен за сутки составил по Украине 12-14 коп./л.