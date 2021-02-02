Украина хочет до конца 2021 года вывести в космос собственный спутник

Украина планирует вывести на околоземную орбиту космический аппарат дистанционного зондирования земли (ДЗЗ) "Сич 2-30 (2-1)" до конца 2021 года.

Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегический отраслей промышленности Украины Олег Уруский в ходе совещания с разработчиками космическим аппаратов и заказчиками спутниковых услуг.

"Мы должны принять все необходимые меры, чтобы это произошло до конца 2021 года, года 30-летия Независимости Украины. И это вполне реально при условии максимально эффективной работы и является насущной необходимостью", - заявил Уруский.

По его словам, наличие космических аппаратов ДЗЗ будет не только способствовать решению широкого спектра задач, как в интересах экономики, так и силовых структур, но и позволит сэкономить бюджетные средства, которые сейчас тратятся на закупку подобных услуг за рубежом.

Минстратегпром отмечает, что в ходе совещания обсуждались организационные и технические вопросы, а также были представлены проекты по созданию группировки спутников от Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени И. Сикорского" и ГП "КБ "Южное ".

По итогам совещания была отмечена необходимость усиления сотрудничества Государственного космического агентства Украины, НТУ "КПИ" и ГП "КБ" Южное" над совместными проектами, акцентировано внимание на целесообразности в 2021 году аккумулировать все надлежащие ресурсы для решения поставленных задач, а также на принятии шагов по выводу на орбиту третьего спутника PolyITAN-3, созданного указанным университетом.

"Есть парадоксальная ситуация: в Украине есть значительный научно-технический потенциал и практически все для того, чтобы иметь собственную группировку космических аппаратов на околоземной орбите, однако, к сожалению, она отсутствует. Можно приводить разные причины по этому поводу, однако ситуацию нужно менять" - подытожил вице-премьер-министр.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины 13 января 2021 года одобрил Концепцию общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2021-2025 годы. Согласно пояснительной записке к проекту концепции, ориентировочный объем финансирования для выполнения программы составляет, примерно, 30 млрд грн, в том числе из госбюджета около 15 млрд грн.