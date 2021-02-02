Госказначейство назвало крупнейших получателей возмещения НДС в январе

Агроэкспортеры "Нибулон" и "Кернел-Трейд" в январе 2021 года возглавили список крупнейших получателей бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Госказначейства.

Согласно им, зернотрейдер "Нибулон" в минувшем месяце получил 1,12 млрд грн бюджетного возмещения НДС, тогда как в декабре 2020 года эта сумма составила почти 415 млн грн, передает Интерфакс-Украина.

"Кернел-Трейд", лидировавший в ноябре и декабре прошлого ода, в январе снизил свой показатель до 1,02 млрд грн по сравнению с декабрьскими 1,35 млрд грн и занял второе место.

В первую тройку крупнейших получателей возмещения указанного налога в первом месяце года также вошел аффилированный с группой "Метинвест" металлургический комбинат "Азовсталь" - 806,5 млн грн (194,7 млн грн в декабре 2020 года).

Пятерку крупнейших получателей замыкают Днепровский меткомбинат - 514,5 млн грн (216 млн грн) и "АТ Каргилл" - 509 млн грн (почти 424 млн грн).

За ними разместились три металлургических комбината. Вторую пятерку открывает "Запорожсталь" - почти 497 млн грн (данные о возмещении в декабре отсутствовали). Аффилированный с "Метинвестом" Мариупольский металлургический комбинат (ММК) им.Ильича в январе вошел в первую десятку с показателем 490 млн грн, тогда как в декабре получил 406,6 млн грн.

Меткомбинат "ArcelorMittal Кривой Рог" получил 474 млн грн (384,3 млн грн), свидетельствуют данные Госказначейства. Далее в списке крупнейших получателей бюджетного возмещения НДС разместились "Сантрейд" - 432 млн грн (482 млн грн). Замыкает первую десятку Южный горно-обогатительный комбинат (ЮГОК) - 345 млн грн (175,7 млн грн).

В третьей пятерке разместились "ФМСД" - 300 млн грн (данные о возмещении в декабре отсутствовали), "Гленкор Агрикалчер Украина" - 196 млн грн (235 млн грн), Мироновский хлебопродукт (МХП) - 189 млн грн (162,8 млн грн), Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ) - 179 млн грн (96,7 млн грн), а также "Олсидз Блек Си" - почти 159 млн грн (112 млн грн), свидетельствуют данные казначейства.

Далее следуют агроэкспортер "Кофко Агри Ресорсиз Украина" с показателем бюджетного возмещения НДС 137 млн грн (373 млн грн), "Интерпайп Нико Тьюб" - 123,8 млн грн (61,5 млн грн).

Замыкают вторую десятку "Агро Л В Лимитед" - 117 млн грн (302 млн грн), "Интерпайп НТЗ" - 116,6 млн грн (76,2 млн грн), а также "Леони Ваеринг Системс УА ГМБХ" - 109 млн грн (79,7 млн грн).

Согласно данным Госказначейства, в целом бюджетное возмещение НДС в январе 2021 года снизилось до 12,99 млрд грн по сравнению с декабрьскими 14,4 млрд грн.