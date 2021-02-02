Рада одобрила законопроект о коммерческом использовании беспилотников

Верховная рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в Воздушный кодекс относительно усовершенствования законодательного урегулирования в сфере беспилотных воздушных судов гражданской авиации".

Как сообщает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3716 в первом чтении проголосовали 278 народных депутатов.

Целью разработки законопроекта в пояснительной записке указано определение отдельных требований к эксплуатантам беспилотных воздушных судов (БПС) и их ответственности с целью уменьшить сложность требований к БПС, что позволит активнее использовать "дроны" бизнесу.

Документом предложено урегулировать вопросы учета (регистрации) беспилотных воздушных судов, установить требования к компетентности дистанционного пилота, его подготовку, переподготовку, подтверждению и повышению квалификации, вводится обязанность эксплуатанта беспилотников по страхованию ответственности за вред, причиненный третьим лицам, тому подобное.

В частности, законопроектом предлагается установить определения понятий "беспилотная авиационная система", "беспилотное воздушное судно", "дистанционный пилот".

Кроме того, предусмотрены требования к обеспечению необходимого уровня безопасности авиации, в том числе эксплуатантами беспилотных воздушных судов.

Также предложено внести изменения в статью 13 Воздушного кодекса Украины в части установления необязательности получения сертификата эксплуатанта для безопасного использования БПС, а также предусмотреть упрощенную систему учета БПС, не требующих получения сертификата типа, и их эксплуатантов.

Кроме того, предлагается исключить существующие нормы регистрации БВС (дроны, максимальный взлетный вес которых превышает 20 кг, должны регистрироваться как обычные воздушные суда) и предусмотреть полномочия Государственной авиационной службы Украины в части разработки авиационных правил относительно того, какие типы сертифицированных БВС подлежат регистрации, а какие – только учету.

В то же время законопроект устанавливает отдельные требования к подготовке и компетенции дистанционного пилота, а также дополняет перечень видов обязательного авиационного страхования требованием к эксплуатанту беспилотного воздушного судна страховать ответственность за вред, причиненный третьим лицам (с вступлением в силу данной нормы с 1 января 2022 года).