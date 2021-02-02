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Рада утвердила введение экономических санкций против Никарагуа

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Рада утвердила введение экономических санкций против Никарагуа
Верховная Рада приняла постановление об утверждении экономических санкций против Никарагуа.

Как передает БизнесЦензор, соответствующий проект постановления №4689 поддержали 322 народных депутатов.

Постановлением утверждено решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 февраля 2021 года "О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении Республики Никарагуа", введенное в действие указом президента №41/2021 от 1 февраля. Сам этот документ пока не опубликован.

Как объяснил секретарь СНБО Алексей Данилов во время своего доклада с трибуны парламента, 10 ноября 2020 года Республика Никарагуа осуществила недружественные действия по отношению к Украине, открыв "почетное консульство" на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым и г. Севастополь, передает Интерфакс-Украина.

"Министерство иностранных дел Украины неоднократно обращалось к Министерству иностранных дел Никарагуа с требованием отменить это неправомерное решение, однако официальная Никарагуа игнорировала это обращение, сознательно пренебрегая официальным предостережением Украины. Указом президента Республики Никарагуа был назначен "почетный консул" в АР Крым Олег Белавенцев, которого 18 марта 2019 года Святошинский райсуд Киева признал виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, подстрекательство к государственной ради, ведение агрессивной войны против Украины и которому назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы", – отметил Данилов.

Он подчеркнул: такие действия являются грубыми нарушениями законодательства Украины и международного права.

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